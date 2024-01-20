Ким Кардашьян впервые за долгое время появились на публике с Канье Уэстом

Page Six: Ким Кардашьян пришла на баскетбол с бывшим мужем Канье Уэстом

Американская телезвезда Ким Кардашьян впервые за долгое время появилась на публике с бывшим мужем, рэпером Канье Уэстом. Об этом пишет Page Six.

Отмечается, что знаменитые экс-супруги пришли на баскетбольный матч их сына Сейнта.

По данным издания, Уэст и Кардашьян, которые не фотографировалась вместе на фоне проблем с совместным воспитанием детей, держались непринужденно.

Ранее в январе сообщалось, что Ким Кардашьян выпустила необычное нижнее белье ко Дню святого Валентина. 43-летняя предпринимательница представила комплект, который полностью состоит из съедобных розовых конфет.