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15:31, 20 января 2024Ценности

Ким Кардашьян впервые за долгое время появились на публике с Канье Уэстом

Page Six: Ким Кардашьян пришла на баскетбол с бывшим мужем Канье Уэстом

Фото: Gary A. Vasquez / Reuters

Американская телезвезда Ким Кардашьян впервые за долгое время появилась на публике с бывшим мужем, рэпером Канье Уэстом. Об этом пишет Page Six.

Отмечается, что знаменитые экс-супруги пришли на баскетбольный матч их сына Сейнта.

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По данным издания, Уэст и Кардашьян, которые не фотографировалась вместе на фоне проблем с совместным воспитанием детей, держались непринужденно.

Ранее в январе сообщалось, что Ким Кардашьян выпустила необычное нижнее белье ко Дню святого Валентина. 43-летняя предпринимательница представила комплект, который полностью состоит из съедобных розовых конфет.

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      Фариза Бацазова
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