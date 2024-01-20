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15:19, 20 января 2024Экономика

Литва предложила вложить деньги в танки вместо носков

Министр экономики Литвы предложила занять у граждан средства на оборонные нужды

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Министерство экономики Литвы намерено обсудить повышение финансирования оборонных нужд страны. Источником средств могут стать накопления литовцев, заявила в разговоре с LTR министр Аушрине Армонайте, передает РБК.

В правительстве задумались об увеличении расходов на «оборонку» до 3 процентов от ВВП, сказала министр. Рабочей схемой, по ее словам, могут стать займы у граждан Литвы.

У многих литовцев есть накопления, и лучше вложить их в танк, чем «держать в носке», добавила Армонайте. Проценты по таким кредитам вряд ли будут высокими, но власти рассчитывают на понимание граждан, заключила она.

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      Лилиана Набиуллина
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