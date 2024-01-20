Политолог Ермолаев призвал Киев прислушаться к словам Медведева об Украине

Слова зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева об опасности Украины для украинцев стали мощным предупреждением для Киева. Об этом рассказал руководитель аналитического центра Strategic Group Sofia Андрей Ермолаев в интервью YouTube-каналу «Да это так».

Эксперт отметил, что это очень тревожное и важное заявление. «Это действительно сформулированный вызов Украине», — считает он. Специалист добавил, что при текущей ситуации в стране украинцев не ждет ничего хорошего. Он призвал Киев прислушаться к Медведеву и готовиться к мирным переговорам с Россией.

«Нас все меньше, и даже танков может быть много, но нам некого будет сажать в танки», — подчеркнул он.

Ранее Медведев рассказал, что существование Украины опасно для ее жителей. Он добавил, что речь идет не только о нынешнем государстве и его властях, а о «совершенно любой Украине».