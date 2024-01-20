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04:56, 20 января 2024Мир

Политолог призвал Украину к переговорам с Россией после слов Медведева

Политолог Ермолаев призвал Киев прислушаться к словам Медведева об Украине

Фото: Sergey Bulkin / Global Look Press

Слова зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева об опасности Украины для украинцев стали мощным предупреждением для Киева. Об этом рассказал руководитель аналитического центра Strategic Group Sofia Андрей Ермолаев в интервью YouTube-каналу «Да это так».

Эксперт отметил, что это очень тревожное и важное заявление. «Это действительно сформулированный вызов Украине», — считает он. Специалист добавил, что при текущей ситуации в стране украинцев не ждет ничего хорошего. Он призвал Киев прислушаться к Медведеву и готовиться к мирным переговорам с Россией.

«Нас все меньше, и даже танков может быть много, но нам некого будет сажать в танки», — подчеркнул он.

Ранее Медведев рассказал, что существование Украины опасно для ее жителей. Он добавил, что речь идет не только о нынешнем государстве и его властях, а о «совершенно любой Украине».

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      Марина Совина
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