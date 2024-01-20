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18:56, 20 января 2024Интернет и СМИ

Популярный в 1990-е певец признался в любви к расставшейся с мужем Кудрявцевой

Певец Кай Метов поддержал телеведущую Кудрявцеву после развода с мужем

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Популярный в 1990-е годы певец Кай Метов, исполнивший хит «Position № 2», признался в любви к телеведущей Лере Кудрявцевой, расставшейся с мужем — хоккеистом Игорем Макаровым — после десяти лет брака. Об этом артист заявил Voice.

По словам Метова, они с Кудрявцевой сблизились на проекте «Суперстар!» Телеведущая на протяжении четырех сезонов была членом жюри, а певец — его участником. Он отметил, что Лера поддерживала его и признался ей в любви.

Метов, по его словам, всегда чувствовал от нее большую поддержку и теплоту, что давало ему дополнительные силы. Он призвал Кудрявцеву «держаться и не показывать никому какие-то свои внутренние переживания».

Артист пожелал ей встретить достойного человека, который любил бы ее.

12 января телеведущая объявила о расставании с Макаровым. «Я ушла от мужа. Алкоголь — зло. Точка», — заявила она. Кудрявцева подчеркнула, что намеренно вынесла проблему в публичное поле. Также она попросила СМИ не обращаться к ней за комментариями.

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      Любовь Ширижик
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