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03:25, 20 января 2024Интернет и СМИ

Microsoft заявила о «хакерской атаке» со стороны России

Microsoft обвинила Россию в поддержке хакеров, атаковавших компанию

Фото: Rafael Henrique / Global Look Press

Американская корпорация Microsoft, заявила, что преступники получили доступ к учетным записям электронной почты высшего руководства, к этому может быть причастна Россия, пишет РИА Новости.

Как уточнили в компании, 12 января команда по безопасности Microsoft обнаружила государственную атаку на корпоративные системы. Специалисты определили злоумышленников как Midnight Blizzard. «Спонсируемую государством российскую организацию, также известную как Nobelium», — без доказательств обвинили Россию в поддержке атаки.

Корпорация считает, что с ноября 2023 года преступники использовали распыление паролей для получения доступа к устаревшей непроизводственной учетной записи. Затем хакеры проникли в учетные записи членов высшего руководства и сотрудников Microsoft, отвечающих за кибербезопасность, юридические и иные функции. При этом в компании добавили, что речь идет о небольшом проценте учетных записей.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело из-за хакерской атаки на крупнейший мобильный оператор республики «Киевстар». Украинские спецслужбы заподозрили в причастности к произошедшему Россию.

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      Марина Совина
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