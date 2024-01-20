Минобороны сообщило об уничтожении украинского дрона над Орловской областью

Минобороны: силами ПВО уничтожен дрон над Орловской областью

Минобороны в своем Telegram-канале сообщило об уничтожении украинского дрона самолетного типа над Орловской областью.

Каких-либо подробностей оборонное ведомство не привело.

В последний раз об атаке беспилотников ВСУ на Орловскую область сообщалось 9 января.

Тогда два дрона атаковали объекты топливно-энергетического комплекса. В результате возник пожар на нефтяной базе, несколько человек получили ранения.