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07:09, 20 января 2024Бывший СССР

Зеленского предупредили о возможных скандалах на Украине

Политолог Золотарев предрек Украине политические потрясения в феврале-марте

Фото: Unsplash

Киевский политолог Андрей Золотарев заявил, что ситуация в политике на Украине кардинально изменилась. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу Politeka.

Золотарев заявил, что президенту Владимиру Зеленскому грозят скандалы, направленные на критику его решений. По его мнению, число разногласий будет только расти. В частности, ближайший кризис произойдет в следующие месяц-полтора — в феврале-марте.

«Это предвестник того, что впереди нас ждут большие политические потрясения. И дай Бог, чтобы они не совпали с потрясениями на фронте. Потому что, если все события совместятся, может случиться фатальный для страны "идеальный шторм"», — предупредил эксперт.

Ранее в США усомнились в изменении хода конфликта на Украине. С таким мнением выступил отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер.

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      Марина Совина
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