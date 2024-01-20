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04:22, 20 января 2024Бывший СССР

На Украине рассказали об опасности производства снарядов для дронов

Эксперт Берлинская: украинцам отрывает руки на производстве снарядов для дронов

Фото: Cfoto / Globallookpress.com

Директор Центра поддержки аэроразведки Украины Мария Берлинская в беседе с журналисткой Натальей Мосийчук рассказала об опасности кустарного производства снарядов для дронов.

«Хлопцы и девчата вручную это скручивают, им отрывает руки, они гибнут», — отметила эксперт.

Берлинская добавила, что на прошлой неделе молодые люди получили серьезные травмы. Кустарное производство развивается, поскольку у Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет штатных боеприпасов. Украинцы самостоятельно делают осколочные гранатометные боеприпасы (ВОГ) на FPV-дроны и «Мавики» (квадрокоптеры Mavic производства компании DJI).

Директор Центра поддержки аэроразведки заявила, что государство в настоящее время обеспечивает военных штатными боеприпасами «в пределах социологической погрешности».

Ранее министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров призвал украинцев собирать FPV-дроны для ВСУ дома.

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      Марина Совина
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