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21:45, 20 января 2024Бывший СССР

На Украине узнали о решении Зеленского уволить главкома ВСУ Залужного

Украинский политик Тука: Зеленский решил уволить главкома ВСУ Залужного

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский решил уволить главнокомандующего Вооруженных сил страны (ВСУ) Валерия Залужного. Об этом интервью YouTube-каналу Newsroom рассказал украинский политик Георгий Тука.

На это указывает тот факт, что Зеленский не включил военачальника в состав делегации на Международный экономический форум в швейцарском Давосе. По его мнению, пост главкома ВСУ займет начальник Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов. Залужный же войдет в Совет национальной безопасности и обороны.

Издание «Страна» ранее отметило, что Залужный не появился на прошедшем в среду заседании на уровне главнокомандующих Совета «Украина-НАТО». Вместо него Киев представлял генерал-майор Сергей Салуцкан.

В ноябре Залужный в интервью The Economist заявил, что украинская армия не сможет добиться прорыва. «Как и в Первую мировую войну, мы достигли уровня развития технологий, который ставит нас в тупик. Глубокого и красивого прорыва, видимо, не будет», — отметил он. По утверждению зарубежных СМИ, позиция главкома привела Зеленского в ужас и ярость.

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      Марина Совина
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