Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:13, 20 января 2024Мир

ОАЭ заявили об истекающем времени до войны в ближневосточном регионе

Bloomberg: ОАЭ призвали США поддержать прекращение огня в секторе Газа

Фото: Israel Defense Forces / Reuters

ОАЭ призвали США поддержать немедленное прекращение огня в секторе Газа, заявила постоянный представитель ОАЭ в ООН Лана Нуссейбе. Об этом сообщает Bloomberg.

Она заявила об истекающем времени до войны в регионе. «Нужно прекратить огонь сейчас, мы не можем ждать еще 100 дней. Риски высоки, война в Газе — это очевидно открытая рана, дестабилизирующая регион», — сказала она, добавив, что США может сыграть критическую роль в ослаблении напряжения в регионе.

Нуссейбе уже называла войну в секторе Газа результатом невыполненных резолюций ООН и злоупотреблением правом вето, что, по ее мнению, угрожает мировому порядку.

Ранее американский президент Джо Байден допустил возможность двухгосударственного урегулирования палестино-израильского конфликта при нынешнем руководстве Израиля во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Он добавил, что израильский премьер не против такого решения на Ближнем Востоке.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Киев оценил ситуацию на фронте. Почему в офисе Зеленского не исключают расширение зоны конфликта?

      Названы преимущества выполнения русского твиста

      В российском городе три женщины отравились угарным газом из-за утечки в печке

      Полина Гагарина рассказала о болезненном опыте в шоу «Голос»

      На арене хоккейного «Спартака» избили уборщицу

      В Москве полуторагодовалый мальчик отравился таблетками для сердца

      В офисе Зеленского рассказали о жалобах украинских военных

      В Британии выставили на торги зубной протез Черчилля

      Раскрыта антироссийская деятельность польско-украинского центра в Запорожье

      Российский охранник развратил ученицу в школьной раздевалке и попался

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше