ОАЭ заявили об истекающем времени до войны в ближневосточном регионе

Bloomberg: ОАЭ призвали США поддержать прекращение огня в секторе Газа

ОАЭ призвали США поддержать немедленное прекращение огня в секторе Газа, заявила постоянный представитель ОАЭ в ООН Лана Нуссейбе. Об этом сообщает Bloomberg.

Она заявила об истекающем времени до войны в регионе. «Нужно прекратить огонь сейчас, мы не можем ждать еще 100 дней. Риски высоки, война в Газе — это очевидно открытая рана, дестабилизирующая регион», — сказала она, добавив, что США может сыграть критическую роль в ослаблении напряжения в регионе.

Нуссейбе уже называла войну в секторе Газа результатом невыполненных резолюций ООН и злоупотреблением правом вето, что, по ее мнению, угрожает мировому порядку.

Ранее американский президент Джо Байден допустил возможность двухгосударственного урегулирования палестино-израильского конфликта при нынешнем руководстве Израиля во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Он добавил, что израильский премьер не против такого решения на Ближнем Востоке.