На Камчатке осудили шестерых военных за отказ ехать на Украину

На Камчатке осудили 6 военных за отказ ехать на Украину во время мобилизации

Шестеро военных были осуждены на Камчатке за отказ ехать в зону военных действий на Украине во время мобилизации. Об этом говорится на сайте 35-го гарнизонного военного суда.

Приговоры им были вынесены 27 декабря 2023 года, 9, 11 и 12 января 2024 года. Минимальное наказание составило два года и один месяц лишения свободы в колонии-поселении, максимальное — два года и четыре месяца в колонии-поселении.

Кроме того, были осуждены четверо контрактников за уклонение от исполнения обязанностей. Троих из них приговорили к условным срокам за неявку в воинскую часть, еще одного — к реальному сроку, он проведет пять лет и шесть месяцев в колонии общего режима.

Ранее Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд осудил военного за отказ участвовать в специальной военной операции (СВО) на Украине. Ему назначили наказание в виде 2 лет и 9 месяцев лишения свободы.