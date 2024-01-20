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22:05, 20 января 2024Силовые структуры

На Камчатке осудили шестерых военных за отказ ехать на Украину

На Камчатке осудили 6 военных за отказ ехать на Украину во время мобилизации
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Кошелев Илья / news.ru / Global Look press

Шестеро военных были осуждены на Камчатке за отказ ехать в зону военных действий на Украине во время мобилизации. Об этом говорится на сайте 35-го гарнизонного военного суда.

Приговоры им были вынесены 27 декабря 2023 года, 9, 11 и 12 января 2024 года. Минимальное наказание составило два года и один месяц лишения свободы в колонии-поселении, максимальное — два года и четыре месяца в колонии-поселении.

Кроме того, были осуждены четверо контрактников за уклонение от исполнения обязанностей. Троих из них приговорили к условным срокам за неявку в воинскую часть, еще одного — к реальному сроку, он проведет пять лет и шесть месяцев в колонии общего режима.

Ранее Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд осудил военного за отказ участвовать в специальной военной операции (СВО) на Украине. Ему назначили наказание в виде 2 лет и 9 месяцев лишения свободы.

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      Марина Совина
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