Первая ракетка мира вылетела с Australian Open от 19-летней теннисистки

Первая ракетка мира Швентек проиграла Носковой и вылетела с Australian Open

Первая ракетка мира полька Ига Швентек проиграла чешке Линде Носковой в матче третьего круга Australian Open 2024 года. Результаты доступны на сайте турнира.

Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:3, 6:4 в пользу 19-летней чешской теннисистки. Таким образом, польская спортсменка вылетела с турнира. В 1/8 финала Australian Open Носкова встретится с победительницей матча между украинкой Элиной Свитолиной и швейцаркой Викторией Голубич.

21 декабря Швентек была названа самой высокооплачиваемой спортсменкой по итогам 2023 года. Первая ракетка мира заработала 23,9 миллиона долларов до вычета налогов и агентских вознаграждений. Из них 9,9 миллиона составили призовые за выступления на турнирах, еще 14 миллионов польской спортсменке принесли спонсорские контракты.

Australian Open завершится 28 января. В прошлом году турнир выиграла белоруска Арина Соболенко.

