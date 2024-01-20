Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Арсенал
Сегодня
15:30 (Мск)
Кристал Пэлас
Англия - Премьер-лига|21-й тур
Лада
Сегодня
16:00 (Мск)
Витязь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Вильярреал
Сегодня
18:15 (Мск)
Мальорка
Испания - Примера|21-й тур
Рома
Сегодня
20:00 (Мск)
Верона
Италия - Серия А|21-й тур
Алекс де Минор
Завтра
11:00 (Мск)
Андрей Рублёв
Australian Open (м)
14:25, 20 января 2024Спорт

Первая ракетка мира вылетела с Australian Open от 19-летней теннисистки

Первая ракетка мира Швентек проиграла Носковой и вылетела с Australian Open
Ига Швентек

Ига Швентек. Фото: Edgar Su / Reuters

Первая ракетка мира полька Ига Швентек проиграла чешке Линде Носковой в матче третьего круга Australian Open 2024 года. Результаты доступны на сайте турнира.

Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:3, 6:4 в пользу 19-летней чешской теннисистки. Таким образом, польская спортсменка вылетела с турнира. В 1/8 финала Australian Open Носкова встретится с победительницей матча между украинкой Элиной Свитолиной и швейцаркой Викторией Голубич.

21 декабря Швентек была названа самой высокооплачиваемой спортсменкой по итогам 2023 года. Первая ракетка мира заработала 23,9 миллиона долларов до вычета налогов и агентских вознаграждений. Из них 9,9 миллиона составили призовые за выступления на турнирах, еще 14 миллионов польской спортсменке принесли спонсорские контракты.

Australian Open завершится 28 января. В прошлом году турнир выиграла белоруска Арина Соболенко.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Мобилизованный морпех рассказал о рукопашной схватке в ДНР. Во время штурма он встретил трех солдат ВСУ

      Раскрыто число пострадавших в результате ночного обстрела Горловки

      РЖД изменит правила перевозки животных после инцидента с котом Твиксом

      Лукашенко раскрыл подробности своей травмы при колке дров

      Первая ракетка мира вылетела с Australian Open от 19-летней теннисистки

      Выброшенный из поезда кот Твикс насмерть замерз в снегу. Проводницу могут привлечь к уголовной ответственности

      Дежуривший в отделе полиции российский сержант найден с огнестрельным ранением

      Лукашенко получил травму во время колки дров

      В Германии рассказали о тактическом успехе России в зоне СВО

      Семилетняя россиянка получила ранение во время стрельбы на сельской свадьбе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше