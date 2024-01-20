Планы Дании блокировать проход танкеров с нефтью из России назвали незаконными

Посол Барбин: планы Дании блокировать проход танкеров с нефтью из РФ незаконны

Посол России в Копенгагене Владимир Барбин в интервью агентству РИА Новости назвал планы Дании блокировать проход танкеров с российской нефтью незаконными.

«Международное право не позволяет блокировать проход судов, в том числе танкеров с российской нефтью, через Балтийские (Датские) проливы, используемые для международного судоходства, или осуществлять их проверки без веских оснований», — добавил дипломат.

Глава диппредставительства отметил, что российская сторона исходит из того, что в Копенгагене это понимают.

Ранее посол заявил, что Москва не пожертвует интересами своих рыбаков ради сохранения соглашения о рыболовстве с Фарерскими островами. Барбин обвинил Фареры в дискриминации российских рыбаков и напомнил, что регион ввел ограничения на заход в порты для российских рыболовных судов.

