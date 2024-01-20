Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:26, 20 января 2024Мир

По авиабазе США на западе Ирака выпустили более десятка ракет

AFP: по авиабазе США на западе Ирака выпустили около 15 ракет

Фото: Thaire Al-Sudani / Reuters

По авиабазе США Айн-аль-Асад на западе Ирака выпустили по меньшей мере 15 ракет в ходе обстрела, из них две упали на территории базы. Об этом сообщает Agence France Press (AFP).

По данным агентства, авиабаза подверглась обстрелу ракетами, выпущенными из провинции Анбар. Как рассказал источник, 13 снарядов были сбиты средствами ПВО, однако «два упали на авиабазу».

В свою очередь, другой анонимный источник из Пентагона подтвердил агентству, что проводится совместная оценка ущерба с коалиционными и иракскими силами. По его словам, один из сотрудников иракских сил безопасности серьезно ранен.

15 декабря шиитские вооруженные формирования Ирака с помощью беспилотника атаковали американскую авиабазу Айн-аль-Асад. Эта база ранее неоднократно подвергалась атакам исламистов после начала израильской военной операции.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Премьер Словакии пообещал не допустить Украину в НАТО. Он объяснил свое решение угрозой третьей мировой войны

      По авиабазе США на западе Ирака выпустили более десятка ракет

      Отец украинской теннисистки оценил рукопожатие дочери с россиянкой на AO

      На Украине объявили в розыск экс-лидера запрещенной Компартии

      В Анталье нашли два тела второй раз за неделю

      Жога рассказал о предотвращении Путиным третьей мировой войны

      Собчак рассказала о проблемах со сном и упадническом настроении

      Украинский политик заявил о скором отступлении ВСУ

      Депутат объяснил слова о Колыме для «врагов государства»

      Милош Бикович сыграет русского в новом сезоне «Белого лотоса»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше