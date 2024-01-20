По авиабазе США на западе Ирака выпустили более десятка ракет

AFP: по авиабазе США на западе Ирака выпустили около 15 ракет

По авиабазе США Айн-аль-Асад на западе Ирака выпустили по меньшей мере 15 ракет в ходе обстрела, из них две упали на территории базы. Об этом сообщает Agence France Press (AFP).

По данным агентства, авиабаза подверглась обстрелу ракетами, выпущенными из провинции Анбар. Как рассказал источник, 13 снарядов были сбиты средствами ПВО, однако «два упали на авиабазу».

В свою очередь, другой анонимный источник из Пентагона подтвердил агентству, что проводится совместная оценка ущерба с коалиционными и иракскими силами. По его словам, один из сотрудников иракских сил безопасности серьезно ранен.

15 декабря шиитские вооруженные формирования Ирака с помощью беспилотника атаковали американскую авиабазу Айн-аль-Асад. Эта база ранее неоднократно подвергалась атакам исламистов после начала израильской военной операции.