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10:30, 20 января 2024Мир

Посол оценил отношение Дании к расследованию ЧП на «Северных потоках»

Посол: Дания стремится «положить под сукно» дело о ЧП на «Северных потоках»
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Дания стремится скорее «положить под сукно» дело о взрывах на газопроводах «Северный поток». Отношение к расследованию ЧП оценил посол России в Копенгагене Владимир Барбин в интервью РИА Новости.

Барбин отметил, что никаких подвижек в вопросе взаимодействия Дании с Россией по расследованию взрывов по-прежнему нет.

«Копенгаген выступает и против проведения под эгидой ООН независимого международного расследования. За прошедшие полтора года с момента взрывов с датской стороны не было обнародовано никакой информации о ходе расследования. Складывается впечатление, что Дания стремится не к установлению истины, а лишь поскорее положить это дело под сукно», — сказал он.

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Ранее польский министр без портфеля Томаш Семоняк сообщил, что Польша сотрудничает со следствием по расследованию дела о взрывах на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2».

6 января первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских выразил сомнения в том, что «Северный поток» и «Северный поток-2» возобновят свою работу в 2024 году.

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