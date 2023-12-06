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06:30, 2 января 2024Экономика

Предсказано будущее «Северных потоков» в 2024 году

Депутат Ананских усомнился в возможности запуска «Северных потоков» в 2024 году

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских высказался о возможной судьбе подорванных в 2022 году газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». В беседе с «Лентой.ру» депутат выразил сомнения в том, что проекты возобновят свою работу в 2024 году.

«Мне видится, что, безусловно, проект выгоднее восстановить. Конечно же, не сейчас и не уверен, что в 2024 году. Пока не будет какой-то уверенности в том, что найден виновник этой катастрофы, конечно, никто, проект восстанавливать не будет. При этом напомню, что это собственность не России, а международного консорциума компаний», — заявил Ананских.

Скажем так, маловероятно, что [в 2024 году] «Северные потоки» будут работать на полную мощность

Игорь Ананскихпервый заместитель председателя Комитета Госдумы по энергетике

При этом он подчеркнул, что европейские страны крайне заинтересованы в поставке энергоносителей из России.

«Но пока есть это огромное недопонимание между нами и европейскими странами, конечно же, "Северные потоки" восстанавливаться не будут. Как только ситуация изменится, безусловно, захотят восстановить "Северные потоки", при чем как мы, так и европейцы», — заключил парламентарий.

Взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября 2022 года. 8 февраля 2023 года американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью, в которой заявил, что к диверсии на «Северных потоках» причастны США.

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      Кирилл Садовский
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