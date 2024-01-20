Россиянка заблудилась по дороге домой с другом и замерзла в поле

Жительница Петербурга насмерть замерзла в поле по дороге с другом домой

Жительница Петербурга заблудилась и замерзла в поле, пока возвращалась домой вместе с другом из гостей. Об этом сообщает «КП — Санкт-Петербург».

По данным издания, 24-летняя женщина и ее 27-летний приятель ночью возвращались домой от друзей. В какой-то момент пара заблудилась и оказалась на неизвестном поле, где начала замерзать. Спустя время мужчина решил позвонить в скорую помощь, однако прибывшие на место врачи не успели помочь девушке. На ее теле они нашли следы обморожения.

Уточняется, что медики также обнаружили дом, расположенный неподалеку. Почему пара не обратилась за помощью к его жильцам, не уточняется.

Ранее иностранец попал в ДТП в Выборгском районе Ленобласти и замерз в лесу.