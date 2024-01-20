Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
13:05, 20 января 2024Забота о себе

Сдерживающих чихание людей предупредили об опасных последствиях

Роспотребнадзор: если сдерживать чихание, можно получить разрыв сосудов глаза

Фото: Drazen Zigic / Shutterstock / Fotodom

Если сдерживаться при чихании, можно столкнуться с несколькими опасными последствиями, предупредил Роспотребнадзор. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на рекомендации ведомства «Санпросвет».

Сдерживающих дыхание при чихании людей предупредили, что при этом есть риск повредить барабанные перепонки, получить разрыв сосудов глаза, кровотечение из носа, повреждение носовых пазух, испытывать головную боль.

Специалисты объяснили, что высокое давление в дыхательных путях потенциально может привести к разрыву аневризмы головного мозга, что опасно для жизни.

Материалы по теме:
Популярный заменитель сахара вызывает рак. В каких продуктах он встречается и как их избежать?
Популярный заменитель сахара вызывает рак. В каких продуктах он встречается и как их избежать?
14 июля 2023
БАДы: часть диеты или опасный препарат? Какой риск несут в себе добавки, не прошедшие регистрацию
БАДы: часть диеты или опасный препарат?Какой риск несут в себе добавки, не прошедшие регистрацию
27 октября 2021

Для правильного чиханья, добавили эксперты, необходим носовой платок из ткани или одноразовые бумажные салфетки, которыми нужно прикрыть нос и рот, а после выбросить и вымыть руки с мылом.

Ранее дерматовенеролог, косметолог Александра Филева предупредила о последствиях ношения узких джинсов. По ее словам, если часто и подолгу носить скинни, кровообращение в области малого таза и нижних конечностей может нарушиться, что может вызвать боль, чувство онемения и дискомфорта в ногах, покалывание в бедрах и икроножных мышцах.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Мобилизованный морпех рассказал о рукопашной схватке в ДНР. Во время штурма он встретил трех солдат ВСУ

      Подростков в Северной Корее приговорили к каторге за дорамы и k-pop

      Комик Гудков отказался от провокационных шуток на московских корпоративах

      Сдерживающих чихание людей предупредили об опасных последствиях

      Пенсионерка в Москве лишилась 11 миллионов рублей из-за мошенников

      В США рассказали о влиянии российских систем РЭБ на дроны ВСУ

      В Запорожской области разрушен ряд объектов инфраструктуры

      Семья участника СВО стала жертвой мошенничества ремонтников

      Страны Запада отошли от лозунга о нанесении России «стратегического поражения»

      Италия приостановила поставки оружия Израилю

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше