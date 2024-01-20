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01:38, 20 января 2024Интернет и СМИ

Слова Кулебы сочли признанием в нежелании заботиться о жизни украинцев

Журналист Боуз: Кулеба признался, что Киев не заботится о жизни украинцев
СюжетВсемирный экономический форум в Давосе
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Hannes P. Albert / Globallookpress.com

Ирландский журналист Чей Боуз считает, что глава МИД Украины признался в нежелании заботиться о жизни украинцев, когда говорил о выгоде США от конфликта. Об этом он написал в соцсети X.

«Министр иностранных дел Украины признает, что его режим практически не заботится о жизни своего народа», — написал Боуз.

Он процитировал слова главы украинского МИД о том, что США могут защитить свой самый важный ресурс — своих солдат, предоставляя республике деньги и оружие. По словам журналиста, это означает, что Киев позволит себе терять людей в массовом порядке.

Ранее Кулеба заявил, что выгода от конфликта на Украине для США заключается в том, что они сохраняют жизни своих солдат, которым не приходится участвовать в боевых действиях с Россией. «Мы предлагаем лучшую сделку на мировом рынке безопасности: дайте нам деньги, дайте нам оружие — и мы проделаем работу», — сказал он на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

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      Марина Совина
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