Журналист Боуз: Кулеба признался, что Киев не заботится о жизни украинцев

Ирландский журналист Чей Боуз считает, что глава МИД Украины признался в нежелании заботиться о жизни украинцев, когда говорил о выгоде США от конфликта. Об этом он написал в соцсети X.

«Министр иностранных дел Украины признает, что его режим практически не заботится о жизни своего народа», — написал Боуз.

Он процитировал слова главы украинского МИД о том, что США могут защитить свой самый важный ресурс — своих солдат, предоставляя республике деньги и оружие. По словам журналиста, это означает, что Киев позволит себе терять людей в массовом порядке.

Ранее Кулеба заявил, что выгода от конфликта на Украине для США заключается в том, что они сохраняют жизни своих солдат, которым не приходится участвовать в боевых действиях с Россией. «Мы предлагаем лучшую сделку на мировом рынке безопасности: дайте нам деньги, дайте нам оружие — и мы проделаем работу», — сказал он на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

