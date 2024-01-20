Стало известно о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне

Глава Херсонской ГВА Мрочко сообщил в взрывах в Херсоне

В подконтрольном Киеву Херсоне прогремели взрывы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава украинской Херсонской городской военной администрации (ГВА) Роман Мрочко.

По его данным, взрывы раздаются в Днепровском районе города.

Ранее глава украинской областной военной администрации Юрий Малашко заявил о разрушении ряда объектов инфраструктуры на подконтрольной Вооруженным силам Украины части Запорожской области. По словам чиновника, это произошло в результате взрывов.

Известно, что в субботу, 20 января, в 13:16 по московскому времени власти Украины объявляли воздушную тревогу во всех регионах страны.