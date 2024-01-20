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18:36, 20 января 2024Бывший СССР

Стало известно о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне

Глава Херсонской ГВА Мрочко сообщил в взрывах в Херсоне
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В подконтрольном Киеву Херсоне прогремели взрывы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава украинской Херсонской городской военной администрации (ГВА) Роман Мрочко.

По его данным, взрывы раздаются в Днепровском районе города.

Ранее глава украинской областной военной администрации Юрий Малашко заявил о разрушении ряда объектов инфраструктуры на подконтрольной Вооруженным силам Украины части Запорожской области. По словам чиновника, это произошло в результате взрывов.

Известно, что в субботу, 20 января, в 13:16 по московскому времени власти Украины объявляли воздушную тревогу во всех регионах страны.

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      Олеся Мицкевич
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