Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:37, 20 января 2024Мир

Страны Запада отошли от лозунга о нанесении России «стратегического поражения»

Захарова: Запад отошел от лозунга о нанесении России «стратегического поражения»

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Западные страны отошли от лозунга о нанесении «стратегического поражения» Москвы, когда осознали его безуспешность. Об этом в Telegram написала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Теперь, по словам высокопоставленного дипломата, их девиз звучит как «не дадим России победить».

«Думаю, западные пиарщики сейчас бьются над тем, как, учитывая неотвратимую реальность, сформулировать стратегию следующего этапа», — добавила она.

Ранее Захарова заявила, что желание Польши разместить на своей территории немецкие войска повышает градус напряженности в Европе. Более того, дипломат подчеркнула, что оно также является частью русофобского курса стран-членов НАТО.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Мобилизованный морпех рассказал о рукопашной схватке в ДНР. Во время штурма он встретил трех солдат ВСУ

      Подростков в Северной Корее приговорили к каторге за дорамы и k-pop

      Комик Гудков отказался от провокационных шуток на московских корпоративах

      Сдерживающих чихание людей предупредили об опасных последствиях

      Пенсионерка в Москве лишилась 11 миллионов рублей из-за мошенников

      В США рассказали о влиянии российских систем РЭБ на дроны ВСУ

      В Запорожской области разрушен ряд объектов инфраструктуры

      Семья участника СВО стала жертвой мошенничества ремонтников

      Страны Запада отошли от лозунга о нанесении России «стратегического поражения»

      Италия приостановила поставки оружия Израилю

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше