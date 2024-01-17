Захарова назвала размещение немецких войск в Польше частью русофобского курса

Захарова: размещение армии ФРГ в Польше является частью русофобского курса НАТО

Желание Польши разместить на своей территории немецкие войска повышает градус напряженности в Европе и является частью русофобского курса стран-членов НАТО, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Трансляция брифинга доступна на Youtube.

«Это очередной элемент глобального русофобского курса натовских стран, этой конкретной страны. Я напомню, что на территории Польши уже дислоцировано около 10 тысяч американских военных. Там же находится многонациональная боевая тактическая группировка НАТО», — сказала она.

Дипломат также назвала размещение армии ФРГ у границы c Белоруссией стремлением «еще больше повысить уровень напряженности в Европе, продлить ситуацию глобального краха общеевропейской безопасности».

Ранее Захарова заявила, что страны НАТО испытывают любовь к нацизму, а также ненавидят Россию «за ее принципиальную позицию неприятия любых проявлений неонацизма и попыток переписывания событий прошлого, сохранение подлинной исторической памяти».