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14:42, 11 января 2024Мир

Захарова указала на любовь НАТО к неонацистам

Захарова: марш фашистов в Италии указывает на любовь НАТО к неонацистам

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Марш фашистов в Италии и сам факт разрешения на его проведение в очередной раз указывает на любовь властей стран НАТО к неонацистам и их идеологии, в том числе и на Украине. Так массовый митинг итальянских неофашистов прокомментировала в личном Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Как видно на видеокадрах, облетевших мир, акция 7 января 2024 года, в ходе которой одетые в одинаковые коричнево-черные рубашки участники вскидывали руки вверх в так называемом римском приветствии, была тщательно спланирована и организована... Мировое большинство обязано знать: Запад поддерживает киевский режим в том числе и потому, что на Украине к власти пришли неонацисты, которых в странах НАТО так любят, холят и лелеют», — говорится в публикации.

Захарова также объяснила любовью к нацизму тот факт, что страны Запада голосуют против инициатив России по борьбе с героизацией этой идеологии в стенах Генассамблеи ООН. «Запад ненавидит Россию за ее принципиальную позицию неприятия любых проявлений неонацизма и попыток переписывания событий прошлого, сохранение подлинной исторической памяти. За это они и мстят, руками киевского режима осуществляя гибридную войну против нашей страны», — заключила она.

Ранее в Италии потребовали начать расследование по факту массовой демонстрации фашистского приветствия в Риме. Отмечается, что премьер-министра страны Джорджию Мелони уже раскритиковали за игнорирование произошедшего.

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      Виктория Кондратьева
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