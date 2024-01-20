Шольц и Сунак обсудили ситуацию на Украине

Канцлер ФРГ Шольц и премьер Британии Сунак обсудили по телефону помощь Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Великобритании Риши Сунак провели телефонный разговор. Об этом передает РИА Новости.

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт сообщил, что политики обменялись мнениями о ситуации на Украине. Они согласились, что Киеву следует получать «существенную и постоянную поддержку». Беседа Шольца и Сунака состоялась по телефону вечером в пятницу, 19 января.

Ранее Евроосюз обещал поставить Украине один миллион снарядов к весне. Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка и оборонной промышленности Тьерри Бретон уточнил, что это произойдет к концу марта-апреля. Он подчеркнул, что таким образом объединение «держит слово».

«Кроме того, к концу текущего года мы сможем произвести в Европе еще от миллиона до полутора миллионов боеприпасов», — заключил Бретон.