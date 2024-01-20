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04:30, 20 января 2024Наука и техника

Обнаружено новое разрушение звезды черной дырой

arXiv: обнаружено новое событие приливного разрушения в галактике NGC 3799

Фото: Pawel Brud / imageBROKER.com / Globallookpress.com

Международная группа астрономов обнаружила новое событие приливного разрушения (TDE) звезды черной дырой. Об этом сообщается в статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv.

TDE возникает, когда звезда проходит достаточно близко к сверхмассивной черной дыре и разрывается ее приливными силами. В результате обломки начинают падать на черную дыру, и в процессе аккреции возникает яркое излучение. Обнаруженное TDE, получившее название ASASSN-23bd, оказалось наименее ярким и имеющим наименьшее красное смещение.

ASASSN-23bd возникло в галактике NGC 3799 — активной спиральной галактике с перемычкой, расположенной примерно в 300 миллионах световых лет от Земли. Наибольшая яркость ASASSN-23bd наблюдалась 25 февраля 2023 года с пиковой ультрафиолетовой/оптической светимостью около 5,4 тредециллиона эрг в секунду и близким к пику верхним пределом рентгеновского излучения 17,5 дуодециллиона эрг в секунду.

По оценкам, черная дыра ASASSN-23bd имеет массу около миллиона солнечных масс. Родительская галактика NGC 3799, по-видимому, все еще находится в стадии звездообразования и характеризуется слабым активным галактическим ядром (АЯГ).

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      Александр Еникеев
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