Участника известной телеигры обокрали при покупке продуктов

Участник викторины «Своя игра» Андрей Круглов сообщил в полицию о краже портмоне

Участник российской телеигры-викторины «Своя игра» Андрей Круглов обратился в полицию с заявлением о краже. По данным Telegram-канала Shot, 55-летний москвич лишился портмоне, где лежали рубли, доллары и евро, во время покупки продуктов.

Круглов в пятницу, 19 января, приехал в магазин, чтобы купить овощей и фруктов. Отсутствие кошелька он заметил у самой кассы, после чего пришел к выводу, что обокрасть его могли во время посещения ТЦ «Гагаринский». Когда он туда вернулся, то портмоне не нашел, а ознакомиться с записями видеокамер ему не дали.

Обратившись к правоохранителям, Круглов оценил понесенный ущерб в 259 тысяч рублей. При этом банковские карты, лежавшие в кошельке, он заблокировал.

Андрей Круглов выиграл игру новичков в «Своей игре» в 2020 году, после чего обошел Олега Сивченко и Евгения Яркова. В сентябре 2023-го он проиграл нижегородцу Борису Реутову, набравшему 8,4 тысячи очков. По правилам телевикторины, участники на скорость отвечают на вопросы по разным темам. Размер выигрыша при этом коррелирует со сложностью вопросов. Американским аналогом этой передачи является Jeopardy! («Рискуй!»)