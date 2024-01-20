Украинский политик заявил о скором отступлении ВСУ

Бывший депутат Рады Лапин: ВСУ отступят вглубь для строительства рубежей

Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут вынуждены отступить вглубь своей территории для строительства оборонительных рубежей, рассказал бывший депутат Рады Игорь Лапин. О скором отступлении ВСУ украинский политик рассказал в интервью YouTube-каналу «Фабрика новостей», которое цитирует РИА Новости.

Вглубь подконтрольной Киеву территории, говорит Лапин, войска отступят, чтобы иметь подготовленные позиции для стратегической обороны. «Их у нас нет. Ну что, дальше будем лопатами копать?» — задается вопросом он.

По словам Лапина, ВСУ стоит строить в глубине своей территории оборонительные рубежи при помощи спецтехники, а не вручную. «Статичный фронт при отсутствии преимущества в артиллерии даст возможность россиянам разбирать на молекулы наши блиндажи, наши укрепрайоны, которые ребята строят своими силами. Потому что, мы же понимаем, что никакой блиндаж не выдержит прямое попадание, если он не бетонный и не имеет 10-12 рядов перекрытия из бревен и земли», — заявил он.

Ранее ВСУ возобновили попытки переправиться на левый берег Днепра после таяния льда. Как сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, за последние сутки на линии боевого соприкосновения в пределах Херсонской области противник не вел активных действий, сосредоточившись на удержании позиций в районе Крынок.