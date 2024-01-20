ВСУ возобновили попытки переправиться через Днепр

Сальдо: ВСУ возобновили попытки десанта на левый берег Днепра после таяния льда

Вооруженные силы Украины (ВСУ) возобновили попытки переправиться на левый берег Днепра после таяния льда. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram.

По словам главы региона, за последние сутки на линии боевого соприкосновения в пределах Херсонской области противник не вел активных действий, сосредоточившись на удержании позиций в районе Крынок. «Однако из-за таяния льда возобновились попытки доставки боеприпасов и переброски десанта лодками», — отметил он.

В ответ на попытки десанта военнослужащие группировки войск «Днепр» наносили вооруженным формированиям ВСУ поражение всеми видами огневых средств.

Ранее переправа на плацдарм ВСУ в районе Крынок на левом берегу Днепра осложнилась из-за замерзшей реки. Украинские бойцы в Крынках оказались в отчаянном положении: растет количество заболевших и обмороженных. При этом эвакуировать больных через реку почти невозможно.