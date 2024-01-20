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17:19, 20 января 2024Россия

ВСУ возобновили попытки переправиться через Днепр

Сальдо: ВСУ возобновили попытки десанта на левый берег Днепра после таяния льда

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) возобновили попытки переправиться на левый берег Днепра после таяния льда. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram.

По словам главы региона, за последние сутки на линии боевого соприкосновения в пределах Херсонской области противник не вел активных действий, сосредоточившись на удержании позиций в районе Крынок. «Однако из-за таяния льда возобновились попытки доставки боеприпасов и переброски десанта лодками», — отметил он.

В ответ на попытки десанта военнослужащие группировки войск «Днепр» наносили вооруженным формированиям ВСУ поражение всеми видами огневых средств.

Ранее переправа на плацдарм ВСУ в районе Крынок на левом берегу Днепра осложнилась из-за замерзшей реки. Украинские бойцы в Крынках оказались в отчаянном положении: растет количество заболевших и обмороженных. При этом эвакуировать больных через реку почти невозможно.

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      Екатерина Подвигина
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