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21:21, 20 января 2024Путешествия

В Анталье нашли два тела второй раз за неделю

Cumhuriyet: два тела обнаружены в Анталье, это четвертый случай за неделю

Фото: Kaan Soyturk / Reuters

На пляжах в турецкой провинции Анталья обнаружили два тела, это четвертый случай за неделю. Об этом сообщает газета Cumhuriyet.

Уточняется, что тело мужчины было обнаружено на пляже в районе Ташагыл вблизи Манавгата. Второе тело найдено на пляже отеля в районе Кызылот.

Тела направили на судмедэкспертизу для установления личности и причин смерти.

Ранее в Турции обнаружили тело российской туристки, пропавшей во время новогодних праздников в Кемере. 4 января она перестала выходить на связь с близкими.

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      Юлия Мискевич
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