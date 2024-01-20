В Анталье нашли два тела второй раз за неделю

Cumhuriyet: два тела обнаружены в Анталье, это четвертый случай за неделю

На пляжах в турецкой провинции Анталья обнаружили два тела, это четвертый случай за неделю. Об этом сообщает газета Cumhuriyet.

Уточняется, что тело мужчины было обнаружено на пляже в районе Ташагыл вблизи Манавгата. Второе тело найдено на пляже отеля в районе Кызылот.

Тела направили на судмедэкспертизу для установления личности и причин смерти.

Ранее в Турции обнаружили тело российской туристки, пропавшей во время новогодних праздников в Кемере. 4 января она перестала выходить на связь с близкими.