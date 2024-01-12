Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:47, 12 января 2024Путешествия

Российскую туристку нашли мертвой в Турции

Mash: в Турции обнаружили тело пропавшей российской туристки

Фото: Emrah Gurel / AP

В Турции обнаружили тело российской туристки, пропавшей во время новогодних праздников в Кемере. Об этом пишет Mash.

Как уточняет издание, по предварительным данным, ее могли похитить с целью выкупа и убить. По другой версии, которой поделилась с РИА Новости одна из участниц поисковой команды, женщина могла погибнуть в результате падения со скалы. Отмечается, что Генконсульство РФ подтвердило в полиции факт смерти россиянки в Кемере.

40-летняя Надежда Ярыгина приехала на курорт Кемер 31 декабря. 4 января она перестала выходить на связь с близкими. В отеле им сообщили, что туристка в этот день ушла на прогулку в горы и пропала. Ее поисками занялись около 350 российских волонтеров и местные кинологи с собаками. Позже у подножья горы Чалыш в нескольких километрах от отеля был найден телефон пропавшей путешественницы.

11 января подруга Ярыгиной записала видеообращение, в котором попросила туристов помочь в ее поисках. Она добавила, что родственники пропавшей обратились в российскую полицию и посольство в Турции.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Черняк
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Медведев пригрозил Британии войной

      На крупнейшем видеоресурсе России установили рекорд

      В Госдуме призвали региональных прокуроров контролировать подачу тепла россиянам

      В Белгородской области уничтожили украинский беспилотник

      Два россиянина, два украинца и литовец застряли на судне в Африке без паспортов

      Южная Корея захотела занять 10 процентов рынка космических пусков

      Российский суд запретил «Нафтогазу Украины» подавать в международный

      Акции судоходных компаний резко подорожали на фоне атаки США на Йемен

      Украинский генерал признал возможности России для продвижения

      В офисе Зеленского рассказали о сроках принятия закона о мобилизации

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости