В Британии появилось подразделение для борьбы с угрозами со стороны России и КНР

В полиции Лондона создали подразделение для борьбы с угрозами со стороны России

В лондонской полиции появилось новое подразделение для борьбы с угрозами со стороны России, Китайской Народной Республики (КНР) и Ирана. Об этом пишет газета Telegraph со ссылкой на помощника главы британской полиции по специальным операциям Мэтта Джукса.

По словам источника, необходимость создания подразделения была обусловлена увеличением на ведомство нагрузки, касающейся борьбы со шпионажем и вмешательством извне, а также «тройной опасностью со стороны враждебных государств, с которой сталкивается Британия со времен холодной войны». Джукс назвал новое образование «расследовательской командой» и добавил, что оно будет работать совместно со спецслужбами.

Отметим, что российские власти неоднократно называли обвинения Запада во вмешательстве РФ в дела других государств голословными. В конце 2022 года президент России Владимир Путин также отмечал, что страны Запада «перешли всякую грань в антироссийской риторике».