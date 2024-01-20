В деле оштрафованного за надпись на доске учителя появились новые подробности

Оштрафованный за дискредитацию ВС России учитель информатики оказался патриотом

Оштрафованный за дискредитацию Российской армии учитель информатики из Москвы Сергей Аверьянов оказался патриотом. Новые подробности этого дела сообщает ИА «Регнум».

По данным агентства, 41-летний учитель, известный в школе как активист и участник патриотических проектов, написал на доске слова «Слава Украине!» (внесен Минюстом в перечень нацистских символов и лозунгов) в профилактических целях. Как установили следователи, свастику нарисовал один из учеников девятого класса, пока Аверьянова не было в кабинете, а уже позже сам преподаватель добавил к ней две надписи, чтобы показать, к какому радикализму это может привести.

Позже с учеником провели профилактическую беседу, а уголовное дело в отношении учителя решили не возбуждать. Однако сейчас правоохранители передумали — инцидент будут расследовать дополнительно и уже после этого принимать окончательное решение о возбуждении дела.

В конце ноября 2023 года суд в Москве оштрафовал Аверьянова на 40 тысяч рублей за дискредитацию Российской армии.

