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14:48, 20 января 2024Силовые структуры

В деле оштрафованного за надпись на доске учителя появились новые подробности

Оштрафованный за дискредитацию ВС России учитель информатики оказался патриотом

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Оштрафованный за дискредитацию Российской армии учитель информатики из Москвы Сергей Аверьянов оказался патриотом. Новые подробности этого дела сообщает ИА «Регнум».

По данным агентства, 41-летний учитель, известный в школе как активист и участник патриотических проектов, написал на доске слова «Слава Украине!» (внесен Минюстом в перечень нацистских символов и лозунгов) в профилактических целях. Как установили следователи, свастику нарисовал один из учеников девятого класса, пока Аверьянова не было в кабинете, а уже позже сам преподаватель добавил к ней две надписи, чтобы показать, к какому радикализму это может привести.

Позже с учеником провели профилактическую беседу, а уголовное дело в отношении учителя решили не возбуждать. Однако сейчас правоохранители передумали — инцидент будут расследовать дополнительно и уже после этого принимать окончательное решение о возбуждении дела.

В конце ноября 2023 года суд в Москве оштрафовал Аверьянова на 40 тысяч рублей за дискредитацию Российской армии.

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      Олеся Мицкевич
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