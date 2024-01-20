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14:00, 20 января 2024Мир

В Германии рассказали о тактическом успехе России в зоне СВО

Welt: ВС России добились тактического успеха в зоне спецоперации
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России добились успеха на донецком направлении в зоне проведния специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt.

«Россия добилась тактического успеха на донецком направлении. (...) Так, русские взяли село Веселое», — сказал он.

Также журналист подчеркнул, что ВС России постепенно выбивают Вооруженные силы Украины с левого берега Днепра в районе населенного пункта Крынки.

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19 января Министерство обороны России опубликовало первую после взятия Веселого в Донецкой народной республике карту специальной военной операции. На ней отражены основные события последней недели в зоне проведения СВО.

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук сообщил, что взятие села Веселое позволяет открыть для ВС России новые пути и снизить интенсивность обстрелов Донецка и близлежащих населенных пунктов. По его словам, на этом направлении конечной целью Российской армии является выход к Краматорску.

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      Даниил Иринин
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