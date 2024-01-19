Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:31, 19 января 2024Бывший СССР

Полковник объяснил стратегическое значение контроля над селом Веселое в ДНР

Полковник Матвийчук: взятие села Веселое откроет ВС РФ новые пути

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук объяснил значение перехода населенного пункта Веселое в Донецкой народной республике (ДНР) под контроль Вооруженных сил (ВС) РФ. В беседе с «Лентой.ру» Матвийчук объяснил, что взятие Веселого откроет российской армии новые пути.

«Со стратегической точки зрения это позволяет открыть новые пути, отодвинуть Вооруженные силы Украины (ВСУ) от линии боевого соприкосновения и защитить Донецкую народную республику от обстрелов: чем дальше мы отодвинем ВСУ от линии административных границ ДНР, тем меньше они будут стрелять по Донецку и близлежащим населенным пунктам», — сказал специалист.

Эксперт также рассказал о том, куда двигаются солдаты Российской армии в рамках заданного направления. «Конечная цель — выход на Краматорск», — предположил Матвийчук.

Ранее российские войска взяли под контроль населенный пункт Веселое в ДНР. «На донецком направлении в результате успешных активных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Веселое Донецкой народной республики», — говорится в сообщении российского Минобороны.

Кроме того, по данным ведомства, на этом направлении противник за сутки потерял более 260 бойцов, танк, две боевые машины пехоты и 17 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы были поражены три американские системы М777, самоходные артиллерийские установки Paladin и «Гвоздика».

Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Садовский
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В НАТО призвали готовиться к войне с Россией. Когда может начаться полномасштабный конфликт?

      Россиянка нашла в купленных конфетах записку со стихами про Бандеру

      На Западе сообщили о реакции Украины на военные провалы на фронте

      Россиян предупредили о серьезных последствиях купания в проруби

      Найдены следы древней развитой цивилизации

      Мстительная женщина попыталась обокрасть бывшего жениха из-за отмены свадьбы

      В РЖД отреагировали на случай с выброшенным проводницей котом пассажира

      Белоруссия разработала алгоритм на случай агрессии против союзников по ОДКБ

      Росгвардия применила в ДНР «Выжигатель» и подавила три квадрокоптера за неделю

      Названы самые популярные у россиян направления для отдыха в новогодние праздники

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше