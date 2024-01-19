Полковник объяснил стратегическое значение контроля над селом Веселое в ДНР

Полковник Матвийчук: взятие села Веселое откроет ВС РФ новые пути

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук объяснил значение перехода населенного пункта Веселое в Донецкой народной республике (ДНР) под контроль Вооруженных сил (ВС) РФ. В беседе с «Лентой.ру» Матвийчук объяснил, что взятие Веселого откроет российской армии новые пути.

«Со стратегической точки зрения это позволяет открыть новые пути, отодвинуть Вооруженные силы Украины (ВСУ) от линии боевого соприкосновения и защитить Донецкую народную республику от обстрелов: чем дальше мы отодвинем ВСУ от линии административных границ ДНР, тем меньше они будут стрелять по Донецку и близлежащим населенным пунктам», — сказал специалист.

Эксперт также рассказал о том, куда двигаются солдаты Российской армии в рамках заданного направления. «Конечная цель — выход на Краматорск», — предположил Матвийчук.

Ранее российские войска взяли под контроль населенный пункт Веселое в ДНР. «На донецком направлении в результате успешных активных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Веселое Донецкой народной республики», — говорится в сообщении российского Минобороны.

Кроме того, по данным ведомства, на этом направлении противник за сутки потерял более 260 бойцов, танк, две боевые машины пехоты и 17 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы были поражены три американские системы М777, самоходные артиллерийские установки Paladin и «Гвоздика».