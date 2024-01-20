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07:20, 20 января 2024Путешествия

В Греции допустили исчезновение популярного пляжа кораблекрушений

АТОР: пляж кораблекрушений Навагио на греческом Закинфе может смыть в море

Фото: Unsplash.com

В Греции допустили, что самая популярная туристическая достопримечательность, пляж кораблекрушений Навагио, исчезнет, поскольку его смоет в море. Об этом сообщили в АТОР.

В этом месте находится корабль «Панагиотис», севший на мель в 1980 году. За последние десять лет из-за оползней и штормов состояние судна сильно ухудшилось, он постепенно разрушается.

Путешественники приезжают на пляж Навагио, который часто называют пляжем кораблекрушений или бухтой контрабандистов. По слухам, полузатонувшее судно перевозило нелегальные ценности.

Местные власти и туристический бизнес опасаются, что после того, как судно смоет в море, Закинф лишится значительной части своих доходов. Некоторые активисты вызвались организовать и оплатить работы по сохранению корабля. В качестве источника средств муниципалитет острова предложил взимать плату за посещение пляжа.

Ранее стало известно, что в Анапе россиянам предложили варианты экскурсий к сухогрузу Blue Shark, который сел на мель во время мегашторма 27 ноября.

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      Марина Совина
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