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03:54, 20 января 2024Мир

В Польше обеспокоились угрожающими ядерным армагеддоном с Россией идеями

Аналитик Сволкень: Польша отрицает факты и продвигает ядерную войну с Россией

Фото: Unsplash.com

Польский аналитик Олаф Сволкень в статье для Myśl Polska выразил обеспокоенность тем, что Варшава отрицает факты и продвигает идею о ядерной войне с Россией.

По словам автора, страна не желает осознавать причин, по которым Москва начала специальную военную операцию на Украине.

«Польша не желает принимать в сознание эти законы или факты, продвигая абсурдные, грозящие ядерным армагеддоном тезисы о необходимости "войны до победы" и "победы над Россией"», — сказал Сволкень.

Он назвал иррациональной польскую русофобию, добавив, что Варшава, поддерживая Украину, тратит сотни миллиардов на вооружения и лишается возможности участвовать в разумной дипломатии.

Ранее глава Министерства иностранных дел (МИД) Польши Радослав Сикорский призвал передать Украине ракеты большой дальности для возможности нанесения ударов по территории России.

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      Марина Совина
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