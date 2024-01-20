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22:05, 20 января 2024Интернет и СМИ

В США назвали глупым поведение Зеленского в швейцарском Давосе

Журналист Хайфон: Зеленский выставил себя дураком во время визита в Швейцарию
СюжетВсемирный экономический форум в Давосе
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Denis Balibouse / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский выглядел глупо во время визита в швейцарский Давос, прося о помощи Киеву. Об этом заявил журналист Дэнни Хайфон в своем блоге на YouTube.

«На Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе (…) Зеленский выставил себя полным дураком», — подчеркнул журналист.

По мнению Хайфона, украинский лидер в этот раз не был тем, кто «воодушевит и вселит надежду и энтузиазм» в Запад. Зеленский приехал в Швейцарию, чтобы потребовать новых антироссийских санкций, уточнил он.

15 января Зеленский прибыл с визитом в Давос, чтобы обсудить санкции против Москвы и поиск механизмов для использования замороженных российских активов.

После бывший советник госсекретаря США полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон увидел тревожную деталь в поведении Зеленского и подчеркнул, что украинский глава заподозрил Запад в предательстве.

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      Юлия Мискевич
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