Пьер де Голль посоветовал Франции вступить в БРИКС для обретения независимости

Франции необходимо вступить в БРИКС, чтобы «освободиться от подчинения административной машине Евросоюза». Об этом в интервью ассоциации «Франко-российский диалог» заявил внук бывшего французского президента Пьер де Голль, передает ТАСС.

Вступление в формирование позволит стране получить альтернативу опеке НАТО и перестать быть зависимой от британского финансового рынка, сказал де Голль. Присоединившись к БРИКС, страна благодаря своему историческому наследию могла бы занять в объединении «подобающую ей роль мировой державы», считает он.

Внук генерала Шарля де Голля (1890-1970) также критически высказался в сторону США, заметив, что навязанные ими санкции привели страны ЕС к экономическому спаду и проблемам в энергетике. На его взгляд, странам Европы никак не обойтись без сотрудничества с Россией.

Ранее о возможности включения Франции в БРИКС высказался президент РФ Владимир Путин. Париж может подать заявку на вступление при наличии соответствующего желания, ее обязательно рассмотрят, сказал он. Глава государства также напомнил, что в 2024 году Россия выступает председателем в объединении. В этом году число членов БРИКС достигло десяти.