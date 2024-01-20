Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
07:00, 20 января 2024Среда обитания

Россиянам ответили на вопрос о выборе между арендой и покупкой жилья

Финансовый эксперт Лашко: в 2024 году выгоднее снимать жилье, чем покупать

Фото: Виктор Берёзкин / Коммерсантъ

В России в 2024 году выгоднее снимать жилье, чем покупать, считает финансовый эксперт, руководитель ГК «Содействие» Алексей Лашко. На вопрос о выборе между арендой и приобретением квартиры он ответил в беседе с «Лентой.ру».

«Во-первых, надо предполагать, что этот вопрос возникает у человека, у которого есть деньги на первоначальный взнос. Иначе такого вопроса вообще не должно быть. Тогда должен стоять вопрос, как дешевле снять жилье», — сказал эксперт.

Он напомнил, что первоначальный взнос сейчас составляет 20-30 процентов от стоимости объекта.

«Допустим, у человека есть 25 процентов от квартиры условной стоимостью 36 миллионов рублей, то есть девять миллионов собственных средств. Если эти девять миллионов разместить под 16-процентную ставку (средняя ставка в банках), то мы получим 1,44 миллиона в год. А если разместить под 21 процент, а именно столько дают, например, облигации микрокредитных компаний с высоким собственным капиталом, то получим 1,89 миллиона. Это примерно столько, сколько тратится на съем квартиры. То есть, имея первоначальный взнос 25 процентов, можно оплачивать съем квартиры, которую вы бы выкупили за свои деньги», — привел пример Лашко.

Плюсы такого варианта — отсутствие лишних хлопот с ремонтом и техникой, отметил он. Если что-то сломалось, можно позвонить арендодателю и попросить починить.

Это сервис, и проще жить именно так. Надоел этот район — переехал в другой. Работу поменяли — переехали в другую квартиру. Ребенок перешел в другую школу — переехали

Алексей Лашкофинансовый эксперт

Если все-таки хочется собственное жилье, то важно, по словам эксперта, оценить ситуацию на рынке. «Что мы имеем сейчас? Высокую разницу между ценой на "первичку" и на "вторичку", примерно годовой объем непроданной "первички" на рынке и рынок недвижимости по цене, загибающейся вниз. Потому что вообще рынок недвижимости — это производная от процентной ставки по ипотеке. Если процентная ставка 16 процентов, то нельзя говорить ни о какой доступности ипотеки», — добавил собеседник «Ленты.ру».

Если рассматривать тот же пример с покупкой квартиры за 36 миллионов рублей при первоначальном взносе девять миллионов, получится 27 миллионов кредита, сообщил Лашко. Так, даже при ставке 15 процентов на 30 лет человек должен будет платить 341 тысячу рублей текущих платежей, из них в первый год 337 тысяч — это одни проценты.

Материалы по теме:
«На просмотры приходит по сто человек» Россияне бросились снимать жилье в аренду. Почему квартир не хватает на всех?
«На просмотры приходит по сто человек»Россияне бросились снимать жилье в аренду. Почему квартир не хватает на всех?
28 ноября 2023
В России растет спрос на льготную ипотеку. Как купить жилье со скидкой?
В России растет спрос на льготную ипотеку.Как купить жилье со скидкой?
28 ноября 2023

«Значит, первоначальный взнос отбивает все расходы, связанные с арендой, либо мы теряем эти доходы и еще по 344 тысячи рублей вкладываем в ипотеку. Очевидно, что при таких условиях рынок недвижимости и цены на недвижимость должны либо встать, либо пойти вниз, потому что доступность резко пошла к нулю. Получается, что за четверть капитала, за первоначальный взнос можно пользоваться всеми благами, как будто бы у вас есть 100 процентов капитала. За четверть капитала, если иметь первоначальный взнос и снимать объект недвижимости, пользоваться всем объектом недвижимости за ту же самую стоимость», — заключил он.

Ранее аналитики платформы «Авито» назвали единственный город России с подешевевшей в 2023 году «вторичкой». Им оказалась Москва. Так, за последние три месяца прошлого года вторичная недвижимость в Москве подешевела на три процента. Ценник изменился из-за сокращения средней площади лотов: по подсчетам специалистов, она уменьшилась с 57 до 54 «квадратов».

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Смирная
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Эти безумцы готовы на все». Во Франции заговорили о выходе из НАТО из-за агрессивной политики против России

      Российский полковник оценил опасность атак ВСУ на нефтебазы и пороховые заводы

      Россиянам ответили на вопрос о выборе между арендой и покупкой жилья

      В России разработали новый тип двигателя

      В США предрекли конец Украины в 2024 году

      В США обрадовались сдержанному поведению Зеленского

      Влияние цены на качество пива объяснили

      Экономист ответил на вопрос о целесообразности хранения долларов

      Изменение климата сократит продолжительность жизни

      Россиянам дали советы по покупке авто с пробегом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше