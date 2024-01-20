Запашный обвинил хозяев Твикса в недостаточном присмотре за котом

Запашный посчитал хозяев кота Твикса частично виновными в его гибели

Хозяева кота Твикса, которого проводница выбросила из поезда, частично виноваты в его гибели. Такое мнение в разговоре с NEWS.ru высказал гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный.

На владельцах, по его словам, лежит часть ответственности за случившееся. Раз коту удалось сбежать, значит, за ним не был организован достаточный присмотр во время переезда, дал понять собеседник издания. По его словам, хозяев это не красит.

Однако и с проводницы снимать ответственность за случившееся не стоит, указал Запашный. Возникают вопросы, как она выстраивает воспитание собственных детей, сказал он.

Ранее стало известно, что кот Твикс, выброшенный из поезда на прошлой неделе, насмерть замерз в снегу. По словам волонтера Ольги Кудряшовой, гибель наступила в результате укуса собаки и обморожения.

В РЖД, комментируя случившееся, пообещали ввести запрет на высаживание животных из поезда. Теперь, если проводник обнаружит в поезде бесхозного питомца, он должен будет передать его сотрудникам на остановке, с дальнейшим вызовом представителей зоозащитных организаций.

