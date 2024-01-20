NBC: в США обрадовались сдержанному поведению Зеленского на форуме в Давосе

Администрация американского президента Джо Байдена приветствует то, что украинский лидер Владимир Зеленский вел себя более сдержанно на Всемирном экономическом форуме в Давосе, об этом пишет ТАСС со ссылкой на эфир NBC.

Как рассказал телекомпании один из американских чиновников, некоторые политики в Вашингтоне считают, что Зеленский слишком сильно надавил на Конгресс в вопросе принятия дополнительного пакета помощи Киеву. Он напомнил, что лидер Украины за последние пять месяцев дважды ездил в американскую столицу.

Источник указал, что «обычно оживленный» Зеленский на форуме в Давосе вел себя «более сдержанно». Он не обращался к участникам мероприятия с публичными призывами о помощи. Источник подчеркнул, что в США обрадовались сдержанному поведению Зеленского.

В декабре Зеленский раскритиковал Конгресс за промедление с предоставлением финансирования Украине и вновь попросил оружие.