Экс-посол Украины напомнил о непристойном поступке Зеленского в Лондоне

Экс-посол Украины Пристайко: Зеленский уселся в кресло Черчилля вопреки запрету

Президент Украины Владимир Зеленский во время одного из своих визитов в Лондон посетил музей Уинстона Черчилля, где уселся на один из экспонатов вопреки протестам смотрителя. Об этом непристойном поступке украинского лидера напомнил экс-посол Украины Вадим Пристайко в интервью Наталье Мосейчук на YouTube-канале.

Бывший посол был включен в делегацию и сопровождал главу Украины в поездке. Он рассказал, что при осмотре бункера Зеленского заинтересовало кресло британского премьер-министра, в котором тот принимал важные для страны решения. Украинский президент спросил у одного из сотрудников музея, можно ли ему сесть в кресло, тот запретил, но Зеленский все равно сделал это.

После этого работник спросил, почувствовал ли Зеленский себя Черчиллем. Присутствующие посмеялись, глава Украины ответил, что действительно ощутил «что-то такое», сообщил Пристайко.

Ранее Зеленский заявил об отсутствии у украинцев права на усталость от боевых действий. «Можно себе позволить устать вечером [после работы], но утром придется защищать государство, бороться за него, если мы хотим его сохранить», — заявил он. Он также прокомментировал законопроект о мобилизации, назвав его справедливым.