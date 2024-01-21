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22:16, 21 января 2024Бывший СССР

Кличко выступил против авторитаризма Зеленского

Мэр Киева Кличко: политика Зеленского становится все более авторитарной
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Denis Balibouse / Reuters

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что политика президента Украины Владимира Зеленского движется в неправильном направлении, становясь все более авторитарной. Свое мнение он выразил в беседе с The Globe and Mail.

«Движение, то, что мы видим сейчас, я не могу сказать, что это демократия. Это попахивает вертикалью и авторитаризмом», — заявил он.

16 января Кличко заявил, что Киев оказывает давление на СМИ и журналистов, критикующих политику государства.

Ранее мэр Киева заявил, что в последнее время Вооруженные силы Украины испытывают «безумное давление» со стороны российских войск. По словам политика, для его страны, которой не хватает солдат и боеприпасов, наступило трудное время. Уже несколько месяцев наблюдается огромный дефицит боеприпасов, отметил он.

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      Марина Совина
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