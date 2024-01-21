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18:37, 21 января 2024Бывший СССР

Российские штурмовики заставили бежать украинский спецназ

Российские штурмовики заставили бежать украинский спецназ под Артемовском

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российский штурмовой отряд заставил бежать бригаду национальной полиции Украины «Лють» под Артемовском. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на военнослужащего добровольческого штурмового корпуса из бригады «Север-V» Южной группировки войск.

«Против нас стоит объединенная группировка войск, в том числе и отряд какого-то специального назначения "Лють". Ну, честно говоря, в основном, если их хорошо поджать, они бегут», — заявил штурмовик. По его словам, недавно украинский спецназ попытался провести контратаку на артемовском участке фронта, но безуспешно.

В контратаке участвовали шесть бойцов из бригады «Лють». «Север-V» открыли огонь с позиции, после чего взвод огневой поддержки «разобрался» с контратакующими. Собеседник агентства уточнил, что в большинстве случаев украинская нацполиция старается уходить от прямых боевых столкновений.

Ранее заместитель командира взвода из Бурятии Иван Калашников в одиночку выгнал с опорного пункта 12 штурмовиков Вооруженных сил Украины.

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