Российские штурмовики заставили бежать украинский спецназ под Артемовском

Российский штурмовой отряд заставил бежать бригаду национальной полиции Украины «Лють» под Артемовском. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на военнослужащего добровольческого штурмового корпуса из бригады «Север-V» Южной группировки войск.

«Против нас стоит объединенная группировка войск, в том числе и отряд какого-то специального назначения "Лють". Ну, честно говоря, в основном, если их хорошо поджать, они бегут», — заявил штурмовик. По его словам, недавно украинский спецназ попытался провести контратаку на артемовском участке фронта, но безуспешно.

В контратаке участвовали шесть бойцов из бригады «Лють». «Север-V» открыли огонь с позиции, после чего взвод огневой поддержки «разобрался» с контратакующими. Собеседник агентства уточнил, что в большинстве случаев украинская нацполиция старается уходить от прямых боевых столкновений.

Ранее заместитель командира взвода из Бурятии Иван Калашников в одиночку выгнал с опорного пункта 12 штурмовиков Вооруженных сил Украины.