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18:44, 21 января 2024Бывший СССР

Сальдо назвал удар ВСУ по Донецку военным преступлением

Сальдо заявил, что удар ВСУ по Донецку является военным преступлением

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал военным преступлением удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Донецку. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

По его мнению, к этому преступлению в равной степени причастны как киевская власть, так и ее западные «хозяева». «Их послушные СМИ молчат, как будто ничего не произошло», — отметил Сальдо.

От лица всех херсонцев он выразил соболезнования родным и близким погибших.

21 января стало известно об обстреле Донецка. Сообщается, что ВСУ выпустили не менее шести снарядов калибра 155 миллиметров по микрорайону Текстильщик Кировского района города. Под удар попали торговые ряды и магазины. Согласно последним данным, жертвами атаки стали 25 человек, еще 20 человек пострадали.

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      Алевтина Запольская
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