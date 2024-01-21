В Москве высота сугробов превысила норму почти в полтора раза

Синоптик Тишковец: высота сугробов в Москве достигла 46 см и превысила норму

Высота снежного покрова в Москве достигла 46 сантиметров — этот показатель выше нормы почти в полтора раза, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«На ВДНХ сейчас 41 см (вчера было 42 см, норма 29 см), на Балчуге – 40 см, МГУ – 45 см, Тушино – 46 см. Такие показатели снега в среднем почти в 1,5 раза больше положенной нормы», — написал синоптик.

По его словам, самые высокие сугробы в Подмосковье зафиксированы в Коломне (48 сантиметров), Черустях (46), Волоколамске и Михайловском (42 см), Ново-Иерусалиме (41) и в Можайске (40).

На предстоящей неделе сильных изменений в высоте снежного покрова не ожидается, прогнозирует Тишковец. По его данным, за семь дней выпадет от пяти до десяти миллиметров осадков.

Ранее научрук Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что на территории некоторых регионов России ожидаются погодные аномалии. Так, сильная и неприятная аномалия произойдет на юге европейской части России: в Краснодарском крае, на Ставрополье, в Крыму и Ростовской области. «Там очень сильные колебания температуры, которые приведут к очень сильным осадкам. Причем в разном виде», — рассказал специалист.