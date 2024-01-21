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07:59, 21 января 2024Среда обитания

В России увеличилась выдача ипотеки на частные дома

«Ведомости»: в России вчетверо увеличилась выдача ипотеки на частные дома

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

По итогам 2023 года десять крупнейших российских банков выдали на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) свыше 118 тысяч кредитов на сумму 537 миллиардов рублей. Об этом пишут «Ведомости».

По словам заместителя генерального директора госкомпании Дом.РФ Алексея Ниденса, показатель вчетверо превысил результат 2022 года.

Ниденс подчеркнул, что в 2023 году каждый двадцатый ипотечный заем был выдан на строительство частного дома, в то время как в 2022 году — только один кредит из пятидесяти. По его мнению, это следствие распространения льготных ипотечных программ на сегмент ИЖС.

Ранее сообщалось, что в России могут создать новый тип кредита для клиентов с повышенным уровнем риска. Центробанк задумался о создании спецкредитов для россиян, которые тратят на погашение займов более 60 процентов дохода.

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      Юлия Мискевич
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