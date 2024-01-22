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00:30, 22 января 2024Из жизни

Женщина показала 15-летнему школьнику свои обнаженные фото и дала наркотики

В США женщина дала 15-летнему школьнику свои обнаженные снимки и наркотики
Kayla Bayduk

Kayla Bayduk. Фото: Sumter County Sheriff

В США арестовали 30-летнюю жительницу штата Флорида, которая показала подростку свои обнаженные фотографии и снабдила его наркотиками. Об этом сообщает Villages-News.com.

Кэйлу Райз Байдак из города Уэбстер, штат Флорида, взяли под стражу после того, как в полицию обратилась мать 15-летнего школьника. Она обнаружила, что Байдак вела с ее сыном переписку непристойного содержания и присылала ему свои фотографии в голом виде.

Во время общения с правоохранителями подросток рассказал, что женщина прислала ему «от двух до четырех фото», на которых она была без одежды. Один из снимков он сохранил. На допросе Байдак признала, что действительно отправила фото школьнику. Она также созналась, что дала электронную сигарету, а также марихуану «двум несовершеннолетним». Личности пострадавших не раскрываются.

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В данный момент Байдак содержится в тюрьме округа Самнер без права выхода под залог.

Ранее в Мексике задержали школьного психолога из США, которая скрывалась от полиции девять лет после того, как вступила с сексуальный контакт с ученицей. Женщина совершила преступление в 2015 году.

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      Никита Савин
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