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20:37, 22 января 2024Из жизни

Найдены 20 неизвестных произведений автора бестселлера «Маленькие женщины»

Исследователь Макс Чапник из США нашел 20 неизвестных произведений Луизы Олкотт
Луиза Мэй Олкотт

Луиза Мэй Олкотт. Фото: Public Domain / Wikimedia

В США исследователь из Северо-Восточного университета штата Массачусетс заявил, что нашел неизвестные ранее произведения Луизы Мэй Олкотт. Об этом сообщает Associated Press.

Макс Чапник убежден, что сумел обнаружить 20 рассказов и стихотворений знаменитой американской писательницы XIX века. Олкотт прославилась романом-бестселлером «Маленькие женщины», который был опубликован в 1868-1869 годах, однако ее небольшие произведения известны не так широко.

Чапник нашел рассказы и стихи, которые печатали в газетах Массачусетса в конце 1850-х и в 1860-х. Исследователь считает, что одним из псевдонимов автора «Маленьких женщин» было имя E. H. Gould. Под ним опубликован рассказ о доме писательницы в городе Конкорд, а также история в стиле «Рождественской песни в прозе» Диккенса. Также Чапник обнаружил четыре ранее неизвестные стихотворения, опубликованные под именем Флора Фэйрфилд, которое является официальным признанным псевдонимом писательницы. Еще один из ранее неизвестных рассказов Олкотт был издан под ее именем.

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Эти и другие открытия Чапник сделал благодаря тому, что в сеть выложили большой архив оцифрованных газет второй половины XIX века. Он признает, что далеко не все найденные им произведения обязательно принадлежат перу Олкотт. «У меня множество косвенных доказательств, и я не думаю, что они окончательные. Но я хочу собрать их как можно больше», — заявил исследователь.

Грегори Эйзелейн — профессор Канзасского Университета и президент Общества Луизы Мэй Олкотт — признался, что сначала отнесся к открытиям Чапника со скепсисом. Он заявил, что за 30 лет работы множество раз получал письма от людей, которые якобы нашли ранее неизвестные произведения писательницы. Однако все они оказывались просто малоизвестными работами. Но Чапник, по мнению Эйзелейна, действительно нашел рассказы, о которых ученые не знали. Результаты этого исследования, по его словам, очень важны для изучения раннего периода творчества Олкотт.

В декабре 2022 года сообщалось, что роман Луизы Олкотт «Маленькие женщины» занял третье место среди самых продаваемых художественных книг в России. Это произошло на фоне падения интереса российских читателей к современной литературе.

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      Никита Савин
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