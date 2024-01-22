23-летнюю дагестанку нашли замерзшей в поле после отдыха в гостях

В Ленобласти нашли замерзшей посреди поля дагестанку, возвращавшуюся от гостей

В деревне Лаврики Всеволожского района Ленинградской области нашли замерзшую посреди поля 23-летнюю дагестанку. Предположительно, девушка возвращалась домой в Мурино после отдыха в гостях. Об этом стало известно «Фонтанке».

По сведениям издания, прибывшие по вызову медики не сумели ее спасти. У нее имелись признаки обморожения и ссадины обеих кистей рук.

Участковый успел допросить знакомого из Дагестана, который в ночь происшествия сопровождал девушку. Парень уверял, что они вышли из гостей в Девяткино и намеревались попасть домой, в Мурино. Чтобы сократить путь, молодые люди решили срезать через поле, но заблудились. Ближе к утру девушке стало тяжело передвигаться, и друг якобы оставил ее и направился за помощью.

Сотрудники правоохранительных органов начали проводить проверку по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге у подъезда жилого дома на Опалихинской улице обнаружили женщину с ребенком с признаками обморожения. Очевидец уверял, что на них не было верхней одежды.

